إجراء أكثر من 8 آلاف عملية جراحية ناجحة بمستشفى الملك خالد بنجران

أجرى مستشفى الملك خالد بنجران، خلال العام الماضي، 8 آلاف و253 عملية جراحية ناجحة في مختلف التخصصات، شملت 3 آلاف و194 عملية عيون، إضافة إلى 103 عمليات قلب مفتوح، و124 عملية سمنة، كما نجح أطباء الأورام في إجراء 10 عمليات للعلاج الكيمياوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البروتيني، و10 عمليات استئصال لأورام الغشاء البروتيني مع العلاج الكيماوي المسخن HIPEC.

وبيَّنت «صحة نجران» أن أقسام العظام أجرت 1100 عملية لثبيت الكسور، فيما أجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير للركبة لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، وأجرى قسم العظام 15 عملية إبدال لمفصل الركبة، وأخرى لمفصل الورك، فيما تم إجراء 208 عمليات ناجحة في قسم جراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى عمليات ناجحة في تخصصات الجراحة العامة والمسالك البولية والتجميلية والأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين والأوعية الدموية.

وأضافت أن مركز الغدد الصماء والسكري استقبل خلال الفترة نفسها 16 ألفًا و825 مراجعًا قُدِّمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة، إضافة إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ15 ألفًا و19 مريضًا، واستقبل قسم المناظير الهضمية 1357 مريضًا، إضافة إلى إجراء أقسام مختبر بنك الدم بالمستشفى 2.197 مليون فحص مخبري، وتنفيذ أقسام التصوير الطبي 108 آلاف و31 فحصًا إشعاعيًّا خلال عام 2019م.

يذكر أن مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ومراكزه التخصصية خلال العام المنصرم، استقبل 405 آلاف و929 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ 209 آلاف و708 مراجعين، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 196 ألفًا و122 مراجعًا.

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