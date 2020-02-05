«ثقافة الدمام» تطلق مهرجان القصة القصيرة في 14 فبراير الجاري

تطلق جمعية الثقافة والفنون بالدمام، في الـ14 من فبراير الجاري، مهرجان بيت السرد الثالث للقصة القصيرة في نسخته الثالثة، الذي يوافق الاحتفال بيوم القصة العالمي، ويستمر أربعة أيام؛ وذلك في مقر الجمعية.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن المهرجان في دورته الثالثة الذي يشرف عليه القاص عيد عبدالله الناصر؛ يسعى إلى إبراز القصة القصيرة من خلال بعض الفعاليات بجانب تكريم أحد الكُتَّاب في هذا الفن الأدبي على مستوى المملكة، إضافةً إلى التنوع ودمج الفنون البصرية والفنية بمجال القصة، وتفعيل دور الجلسات الحوارية والنقدية في إثراء المشهد الأدبي عمومًا.

وبيَّن الحربي أن الفعاليات يصاحبها معرض فني تشكيلي لفناني المنطقة الشرقية، مستوحى من مضمون القصص قصيرة، وأمسيات تتناول أعمال بعض الأسماء البارزة في مجال القصة، إضافة إلى ندوة حوارية بعنوان «العلاقة بين النص السردي والفيلم».

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