الهنداوي يُشيد بدور الكشافة السعودية في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي، بدور الكشافة السعودية في تمكين الشباب، لافتًا إلى أنها تعمل مع المنظمة الكشفية العالمية على وضع العمل الكشفي على أهم أجندات المناقشات الدولية فيما يتعلق بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.

وخلال مشاركته في برنامج زيارة الوفد الكشفي السعودي للمكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي، الذي بدأ الاثنين الماضي ويستمر إلى الجمعة المقبلة؛ أشار إلى أن برنامج الزيارة تضمن التباحث حول الشراكة بين جمعية الكشافة والمنظمة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الكشافة السعودية في تبني خطة استراتيجية جديدة، وتنفيذ نشاطات وبرامج نوعية، وشمول الفتيات في البرنامج الكشفي.

وأثنى الهنداوي على جهود جمعية الكشافة العربية السعودية في رؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى نصف مليون شاب وشابة خلال الأعوام القادمة في ظل رؤية المملكة 2030، مبينًا أنه ناقش مع الوفد السعودي مراجعة تطوير برامج المشروع الكشفي العالمي رسل السلام في المستقبل، الذي حقق منذ انطلاقته بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية إنجازات في مختلف المنظمات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالعمل الكشفي والمجتمعي.

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