إتلاف 400 ألف من الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور

قام فريق من مستشفى حوطة سدير ومركز صحي عودة سدير، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة،‬ وبلدية روضة سدير‬ وبلدية حوطة سدير،‬ بإتلاف أكثر من 400 ألف من الدواجن، وتطعيم 107 موظفين بلقاح الإنفلونزا الموسمية بعد اكتشاف حالة مؤكدة بإنفلونزا الطيور H5N8 في أحد مشاريع الدواجن التابعة لخدمات المستشفى.



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