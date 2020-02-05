350 مبادرة تطوعية بصحة الأحساء

كشف مدير مركز الإبداع في صحة الأحساء أحمد وهيبان الهلالي «ممثل لجنة التطوع في صحة الأحساء»، تقديم المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء نحو 350 مبادرة تطوعية صحية، وبمشاركة 4500 متطوع ومتطوعة، معظمها في اليوم العالمي للتطوع، بينها إنجاز عمليات جراحية خارج الدوام الرسمي بهدف تقليل قوائم انتظار العمليات الجراحية وتقليل معاناة مرضى الانتظار. كانت صحة الأحساء الرائدة والسباقة في التطوع على مستوى الوزارة.

أشار الهلالي، إلى أن رؤية اللجنة، هي خلق تطوع صحي فاعل ومستدام، يسهم بمسؤولية في تحقيق التنمية الصحية، ورسالتها، تتمثل في قيادة التطوع الصحي في الأحساء، وإثراء وإلهام المتطوعين ليقوموا بأعمال احترافية ضمن بيئة تنظيمية فعالة تساهم في تحقيق التنمية الصحية.

الأعمال التطوعية

استعرض الهلالي، بعض إنجازات الأعمال التطوعية في صحة الأحساء مبادرات مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة: 3 مبادرات، شارك فيها 48 متطوعا، واستفاد منها 1000 شخص، وبلغت الساعات التطوعية 1536 ساعة، وتركزت المبادرات على تقليص قوائم العمليات الجراحية لإصابة العين بالمياه البيضاء، ومبادرة مبصرون لعملية العيون: 25 متطوعاً، إجراء 50 عملية العيون، بـ800 ساعة تطوعية، كذلك مستشفى الملك فيصل العام: 4 مبادرات تطوعية، 30 متطوعاً، واستفاد منها 1375 شخصاً، 866 ساعة تطوعية مستشفى الملك فهد بالهفوف: 18 مبادرة تطوعية، 65 متطوعاً، واستفاد منها 4150 شخصاً، 1170 ساعات تطوعية، إنجاز الكثير من العمليات الجراحية، وتقليص قوائم الانتظار في أشعة الرنين المغناطيسي، وإدارة الصحة العامة: 4 مبادرات، 322 متطوعاً، واستهداف 11000 شخص، 2430 ساعة تطوعية، وتركزت على الجوانب الوقائية والتثقيفية، وإدارة العلاقات العامة والتواصل والتوعية: 3 مبادرات، و240 متطوعاً، واستهدفت 14000 أسرة من مرضى المزمنة، 2550 ساعة تطوعية، ومستشفى الصحة النفسية: 4 مبادرات، 35 متطوعاً، واستفاد 433 شخصاً، 760 ساعة تطوع، ومستشفى مدينة الجفر العام: مبادرة واحدة لتقديم الخدمات الصحية في جميع الأقسام، استفاد منها 2460 شخصاً، 35 متطوعاً، 350 ساعة تطوعية، ومركز اضطرابات النمو والسلوك ومركز طب الأسنان: 4 مبادرات تطوعية، استفاد 450 شخصاً، 38 متطوعاً، 360 ساعة تطوعية، ومستشفى مدينة العيون العام: مبادرة واحدة، استهدفت الصم في الأحساء، تطعيم الأنفلونزا الموسمية ومحاضرة متخصصة، 9 متطوعين، 45 مستفيداً، 25 ساعة تطوعية.

7 أعمال للجنة التطوع في الأحساء:

1- نشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجال الصحي.

2- العمل على التنسيق والتكامل بين أصحاب المصلحة في التطوع الصحي.

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3- الإشراف على العمل التطوعي الصحي.

4- بناء القدرات المؤسسية للكيانات التطوعية الصحية.

5- إعداد السياسات والاستراتيجيات للارتقاء بالتطوع الصحي.

6- إدارة المعرفة الممكنة للتطوع الصحي.

7- بناء مبادرات تطوعية استراتيجية في المجال الصحي.