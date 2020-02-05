السعودية اليوم / برنامج جودة الحياة يشارك في ورش عمل حول "المدن الإبداعية" في اليابان



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

شارك مركز برنامج جودة الحياة في ورشة عمل حول "المدن الإبداعية" من تنظيم البنك الدولي بالشراكة مع اليونسكو خلال الفترة ما بين 27 يناير و31 يناير في مدينتي كيوتو وطوكيو اليابانيتين.

ونظمت ورش العمل من قبل منصة (Technical Deep Dive) بدعم من الحكومة اليابانية، وتناولت تمكين الأنشطة الثقافية والإبداعية من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة، وكيفية الاستفادة منها لتحسين التنمية الحضرية وجودة الحياة لسكان المدن والزوار .

وضمت الورشة 69 مشاركًا من 11 دولة إضافة الى ممثلين من الحكومة اليابانية في كل من مدينتي طوكيو وكيوتو وقد قام مركز برنامج جود الحياة بتقديم عرض عن خطة عمل تشمل كيفية الاستفادة من تجارب المدن اليابانية لدعم الشباب.

وترتبط ورش العمل بمؤشر اليونيسكو العالمي للمدن الإبداعية (Creative Cities Index) من خلال شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو (UCCN) لتعزيز التعاون مع وبين المدن التي حددت الإبداع كعامل استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة وبها 246 مدينة لها عضوية في شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو (UCCN) في سبعة مجالات إبداعية هي : الحرف، والفنون الشعبية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهو، والأدب، والفنون الإعلامية، والموسيقى، والأحساء التي صنفت من المدن الإبداعية.

ويعمل برنامج جودة الحياة من خلال التواصل مع شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو (UCCN) مع اليونيسكو على ضم عدد أكبر من المدن

// انتهى //

14:55ت م

0145



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسشارك مركز برنامج جودة الحياة في ورشة عمل حول "المدن الإبداعية" من تنظيم البنك الدولي بالشراكة مع اليونسكو خلال الفترة ما بين 27 يناير و31 يناير في مدينتي كيوتو وطوكيو اليابانيتين.ونظمت ورش العمل من قبل منصة (Technical Deep Dive) بدعم من الحكومة اليابانية، وتناولت تمكين الأنشطة الثقافية والإبداعية من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة، وكيفية الاستفادة منها لتحسين التنمية الحضرية وجودة الحياة لسكان المدن والزوار .وضمت الورشة 69 مشاركًا من 11 دولة إضافة الى ممثلين من الحكومة اليابانية في كل من مدينتي طوكيو وكيوتو وقد قام مركز برنامج جود الحياة بتقديم عرض عن خطة عمل تشمل كيفية الاستفادة من تجارب المدن اليابانية لدعم الشباب.وترتبط ورش العمل بمؤشر اليونيسكو العالمي للمدن الإبداعية (Creative Cities Index) من خلال شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو (UCCN) لتعزيز التعاون مع وبين المدن التي حددت الإبداع كعامل استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة وبها 246 مدينة لها عضوية في شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو (UCCN) في سبعة مجالات إبداعية هي : الحرف، والفنون الشعبية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهو، والأدب، والفنون الإعلامية، والموسيقى، والأحساء التي صنفت من المدن الإبداعية.ويعمل برنامج جودة الحياة من خلال التواصل مع شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو (UCCN) مع اليونيسكو على ضم عدد أكبر من المدن السعودية لتكون من ضمن المدن الإبداعية في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع : ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للسياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //14:55ت م0145

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج جودة الحياة يشارك في ورش عمل حول "المدن الإبداعية" في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.