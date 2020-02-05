السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية المكلف يستقبل قنصل ساحل العاج



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى مدير الجامعة الإسلامية المكلف بالمدينة المنورة الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي في القاعة التاريخية اليوم , القنصل العام لجمهورية ساحل العاج بجدة السفير سوماعيلا بامبا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من وكلاء الجامعة وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

14:53ت م

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