السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات السعودية بالدمام



الدمام 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم، فعاليات وأعمال الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات

وأوضحت وكيلة الجامعة الدكتورة دلال التميمي، أن هذا اللقاء الذي يستمر يومين، يهدف إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظمة ذات قيادات الهامية تعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، وتحقيق التبادل المعرفي وفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى.

وأشارت الدكتورة التميمي، إلى أن اللقاء يتضمن عدداً من المحاضرات وحلقات نقاش وورش عمل، متمنيةً أن يحقق أهدافه ويفتح باباً واسعاً للتشاور المهني والتبادل المعرفي والسعي على توسيع قاعدة التواصل الإيجابي بين القيادات مما سيسهم إيجاباً في إيجاد حلول لما قد يواجهن من مشاكل أو عقبات، وأن تخرج حلقات النقاش بتوصيات مفيدةً.

من جانبها نوهت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح بنت يوسف عشري، أن مثل اللقاءات تشجع على بيئة تعاونية لمد جسور التعاون والتواصل لطرح المشكلات والحلول التي تم التوصل اليها ولإيجاد نظرة محددة وهدف واحد للتعريف بالجامعات السعودية أو تعريفهم بما يخدم مصالح الجامعات، مؤكدة أن تعاون القيادات وتبادل خبراتهم يعود بالنفع لمؤسسات التعليم العالي ويحقق أهدافهم وخططهم.

// انتهى//

14:50ت م

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الدمام 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم، فعاليات وأعمال الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات السعودية ، الذي تنظمه وكالة شؤون الطالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ويعد الأول على مستوى المملكة، بحضور وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمه بنت صالح اليحيا ، ووكيلات الجامعات وعميدات ورئيسات الأقسام وعدد من المتحدثين وعدد من القيادات النسائية في الجامعات السعودية.وأوضحت وكيلة الجامعة الدكتورة دلال التميمي، أن هذا اللقاء الذي يستمر يومين، يهدف إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظمة ذات قيادات الهامية تعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، وتحقيق التبادل المعرفي وفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى.وأشارت الدكتورة التميمي، إلى أن اللقاء يتضمن عدداً من المحاضرات وحلقات نقاش وورش عمل، متمنيةً أن يحقق أهدافه ويفتح باباً واسعاً للتشاور المهني والتبادل المعرفي والسعي على توسيع قاعدة التواصل الإيجابي بين القيادات مما سيسهم إيجاباً في إيجاد حلول لما قد يواجهن من مشاكل أو عقبات، وأن تخرج حلقات النقاش بتوصيات مفيدةً.من جانبها نوهت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح بنت يوسف عشري، أن مثل اللقاءات تشجع على بيئة تعاونية لمد جسور التعاون والتواصل لطرح المشكلات والحلول التي تم التوصل اليها ولإيجاد نظرة محددة وهدف واحد للتعريف بالجامعات السعودية أو تعريفهم بما يخدم مصالح الجامعات، مؤكدة أن تعاون القيادات وتبادل خبراتهم يعود بالنفع لمؤسسات التعليم العالي ويحقق أهدافهم وخططهم.// انتهى//14:50ت م0138

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