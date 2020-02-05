السعودية اليوم / مصرع 8 أشخاص بانهيار جليدي شرق تركيا



اسطنبول 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء انهيار جليدي في شرق تركيا اليوم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته وسائل الإعلام التركية أن ما بين عشرة و15 شخصًا لا يزالون محاصرين تحت الجليد بعدما أنقذ ثلاثون شخصًا, مشيرةً إلى أن فريقًا يضم 300 شخص يعملون على إنقاذ المحاصرين.

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14:49ت م

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