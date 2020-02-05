السعودية اليوم / ملتقى علمي بتعليم عسير يناقش واقع التحصيل الدراسي



أبها11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم فعاليات "ملتقى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم.. الواقع والتطلعات " ،الذي نظمه مكتب التعليم بوسط أبها التابع لإدارة تعليم عسير ، بحضور مدير عام الإدارة سعد الجوني .

وناقش اللقاء في جلسته الأولى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب محلية وعالمية" ، تحدث خلالها الدكتور مسفر الوادعي عن التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم ، فيما استعرض الدكتور أحمد الصغير برامج تعليم اللغة الثانية في عدة دول وأثرها على مخرجات التعلم .

وتحدثت جميلة آل عافية عن أسباب انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات من وجهة نظر المعلمات ، وفي الجلسة الثانية قُدمت عدة أوراق ، أولها الاختبارات الدولية والوطنية للدكتورة سحر بنت يحيى ، وقدمت مدارس ابن رشد"تجارب نوعية في الاختبارات الوطنية واختبارات القدرات والتحصيلي " .

عقب ذلك قدمت سعاد الألمعي ورقة بعنوان "التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب كندية" ، فيما نوقش في الجلسة الثالثة دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم تحدث خلالها الدكتور محمد زيدان في الورقة الأولى عن دور الجامعات في تحسين نواتج التعلم ، ثم قدمت الدكتورة لبنى العجمي والدكتورة بدرية القحطاني الورقة الثانية حول الأدوار المستقبلية لكلية التربية في إعداد وتنمية المعلم أكاديميا ومهنيا وفق رؤية المملكة 2030 ، والجلسة الرابعة تضمنت الشراكة المجتمعية ومخرجات التعليم "رؤية مستقبلية"، تحدث فيها الدكتور سعد عثمان عن الشراكة المجتمعية ، ثم تحدث وليد الوليدي عن دور القيادات المدرسية في تفعيل الشراكات المجتمعية ، فيما ناقش المهندس عبدالعزيز الحمادي في الجلسة الخامسة والأخيرة " التقنية ودورها في تحسين نواتج التعلم " .

// انتهى //

14:45ت م

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