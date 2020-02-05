السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بالرياض يعقد الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني المهني بمنطقة الرياض اليوم ، الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني،بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل ، وعمداء الكليات بالمنطقة، وذلك بمقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض .

ونوقش خلال الاجتماع العديد من الموضوعات ومنها انطلاقة الفصل التدريبي الثاني بالمنشآت التدريبية لهذا العام 1441، والتجهيزات والإجراءات التي وفرتها للمتدربين المستجدين،إضافة إلى استعراض نتائج الفصل التدريبي الماضي وما تحقق من إنجازات.

كما تم مناقشة حفل التخرج الموحد ومعرض التوظيف وتفعيل الأنشطة الكشفية والمركز الإعلامي .

بعد ذلك توجه الجميع للبيت الشعبي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الذي تقام فيه فعالية "المشراق" , حيث رحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالجميع , مبينا الهدف من هذه الفعالية.

// انتهى //

14:41ت م

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