السعودية اليوم / وزارة الصحة : بدء استقبال الأعمال المشاركة في جائزة "وعي"



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

بدأت وزارة الصحة في استقبال الأعمال المشاركة في جائزة "وعي" في موسمها الرابع، التي تنفذها هذا العام بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث تهدف الجائزة لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول

كما تتيح الجائزة للأفراد المشاركة في مساراتها الخمسة وهي: الفيلم القصير والتصوير الإعلاني والإنفو جرافيك والموشن جرافيك، وللطلاب الفرصة المتكافئة للفوز تأكيداً على دورهم الفاعل في المجتمع.

إضافة إلى مسار جديد مخصص للجهات من كافة القطاعات للمشاركة بمبادرة صحية تُنفذ داخل الجهة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز العادات الصحية السليمة لدى منسوبيها.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزا، حيث تسعى الصحة لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع.

وأبانت الصحة أن مرحلة إستقبال المشاركات ستستمر حتى تاريخ 29 / 2 / 2020، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني للجائزة https://waaiaward.com/.

// انتهى //

14:36ت م

0127



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسبدأت وزارة الصحة في استقبال الأعمال المشاركة في جائزة "وعي" في موسمها الرابع، التي تنفذها هذا العام بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث تهدف الجائزة لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كما تتيح الجائزة للأفراد المشاركة في مساراتها الخمسة وهي: الفيلم القصير والتصوير الإعلاني والإنفو جرافيك والموشن جرافيك، وللطلاب الفرصة المتكافئة للفوز تأكيداً على دورهم الفاعل في المجتمع.إضافة إلى مسار جديد مخصص للجهات من كافة القطاعات للمشاركة بمبادرة صحية تُنفذ داخل الجهة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتعزيز العادات الصحية السليمة لدى منسوبيها.ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزا، حيث تسعى الصحة لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع.وأبانت الصحة أن مرحلة إستقبال المشاركات ستستمر حتى تاريخ 29 / 2 / 2020، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني للجائزة https://waaiaward.com/.// انتهى //14:36ت م0127

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة : بدء استقبال الأعمال المشاركة في جائزة "وعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.