السعودية اليوم / تعليم البكيرية ينهي مشروع التخلص من المباني المستأجرة للبنين



البكيرية 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية مشروعها للتخلص من المباني المستأجرة لمدارس البنين بنسبة ١٠٠٪؜ وجاري الانتهاء من المباني المستأجرة للبنات وعددها أربع مدارس بنسبة ١٠٪؜ وهي تحت التنفيذ لتكون الإدارة من أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المملكة التي أنهت التعاقدات مع المباني المستأجرة وفق توجهات وزارة التعليم وتوفير مباني حكومية مهيأة ومجهزة لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة .

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن إدارة التعليم بادرة في رسم خطط عمل مكثفة على أكثر من جانب للتخلص من المباني المستأجرة فكان العمل وفقاً لما خطط له، كما بين أن العمل قائم على التخلص من المباني المستأجرة لمدارس "البنات" نهاية العام الدراسي الحالي لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة.

وأعرب "الراجح" عن شكره وتقديره لقيادات وزارة التعليم على الدعم والمسانده ومتابعتهم مع الإدارة لحظة بلحظة حتى تحققت تلك الجهود، مثمناً جهود الزملاء بإدارة شؤون المباني بالإدارة على جهودهم في هذا المجال.

// انتهى //

14:31ت م

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