السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني



جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة اليوم ، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني, عبدالهادي المنصوري.

واطلع سموه خلال الاستقبال على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية , وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

// انتهى //

14:29ت م

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