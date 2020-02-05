السعودية اليوم / توقيع اتفاقية بين جامعة الملك خالد ومركز مراقبة السموم بعسير



أبها11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

وقعت جامعة الملك خالد اليوم اتفاقية تعاون مع مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة عسير، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي بمقر الإدارة بالمدينة الجامعية بأبها.

ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية، وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، بينما مثل مركز مراقبة السموم مدير المركز الدكتور عبدالله بن ظافر الأسمري.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تهتم بالتدريب وخدمة طلاب الجامعة.

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14:30ت م

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