السعودية اليوم / مجلس بلدي المخواة يقف على عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها



الباحة 11 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 05 فبراير 2020م واس

قام رئيس المجلس البلدي بمحافظة المخواة جمعان أحمد الطيران وأعضاء لجنة المشاريع بالمجلس ومدير إدارة المشاريع المهندس عماد العُمري أمس, بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البلدية التنموية بالمحافظة .

وشملت الجولة مشروع الخط الغربي للمحافظة، ومشروع سفلتة قرى وادي الملح، حيث اطلع الجميع على مراحل تنفيذ تلك المشروعات واستمعوا إلى شرح عنها ووقت الانتهاء منها .

وأفاد رئيس المجلس، أن الجولة تأتي لمتابعة العمل ومدى جودته وفق ماهو مخطط له، وللمساهمة في تذليل العقبات أو الصعوبات أن وجدت، مؤكداً أن الجوالات الميدانية ستستمر لمتابعة مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها .

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14:20ت م

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