السعودية اليوم / المنتدى الدولي للأمن السيبراني يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

تواصلت اليوم أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في العاصمة الرياض , بكلمة ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوز ألين هاميلتون للاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية مايكل ماكونيل حول العالم السيبراني.

وأشاد في مستهل كلمته بجهود المملكة العربية

وتطرق في كلمته إلى محاور عدة منها تطور العالم السيبراني ، وأهمية التعاون الفعال ومشاركة المعلومات بوصفها المكون الرئيس لتعزيز الأمن السيبراني ، وكيفية عمل جميع المكونات للعمل على التأثير على الحالة المستقبلية للعالم السيبراني .

وركز على أهمية مواصلة الحوار والعمل من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي ، مبينا أنه في كل يوم عمل هناك من 13 إلى 14 ترليون دولار يتم تداولها في نظام البنوك العالمي مما يؤكد أهمية العمل على تطوير أنظمة الأمن السيبراني ، وقال " إن العالم لن يعمل بدون بنوك ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك وسيلة لتبادل السلع إلا مع وجود النقد " .

إثر ذلك ألقى رئيس شركة بالو التو الأمريكية أمت سنغ كلمة حول مستقبل الأمن السيبراني ، وتحدث فيها عن الاتجاهات السائدة والمشهد المتنامي لتهديدات الأمن السيبراني ، والمخاطر والأهداف الكبرى والتحديات المتعددة التي تواجهها الشركات والمؤسسات .

واستعرض في كلمته كيفية قيام المؤسسات والشركات باتخاذ نهج كلي للأمن السيبراني للبقاء في الأمان وحماية معلوماتهم الرقمية ، مشيرا إلى أن إحدى المؤسسات المالية فقدت في يوم واحد أكثر من ستة مليارات دولار ، وعدم استطاعة شركة دولية أخرى بإيصال الطرود إلى أصحابها مما يؤكد أهمية قضية الأمن السيبراني التي تأتي في المركز الثاني العالمي بعد قضية التغيير المناخي .

وأكد أهمية الحوار والحديث بين الجميع في الأمن السيبراني كمجتمع واحد للحصول على أفضل النتائج والممارسات لجعل العالم أكثر أمانا .

وقال " أمامنا فرص كبيرة جدا بوجود السحابة الحاسوبية التي تمكننا من إعادة بناء الصناعات الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي ، وهناك حوالي ملايين الأجهزة التي ترتبط بعضها ببعض ، وفي حالة عدم استخدام هذه البيانات بشكل فعال سنعاني من مشاكل كبيرة ".

ولفت النظر إلى أن جميع التقنيات بحد ذاتها تعاني من مخاطر كبيرة حيث يستغرق الأمر فقط من خمس إلى ست دقائق حتى يتم اختراق أي جهاز حاسوبي .

// انتهى //

14:17ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستواصلت اليوم أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في العاصمة الرياض , بكلمة ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوز ألين هاميلتون للاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية مايكل ماكونيل حول العالم السيبراني.وأشاد في مستهل كلمته بجهود المملكة العربية السعودية في الأمن السيبراني ، منوها بالمبادرتين التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني ، ولتمكين المرأة في الأمن السيبراني .وتطرق في كلمته إلى محاور عدة منها تطور العالم السيبراني ، وأهمية التعاون الفعال ومشاركة المعلومات بوصفها المكون الرئيس لتعزيز الأمن السيبراني ، وكيفية عمل جميع المكونات للعمل على التأثير على الحالة المستقبلية للعالم السيبراني .وركز على أهمية مواصلة الحوار والعمل من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي ، مبينا أنه في كل يوم عمل هناك من 13 إلى 14 ترليون دولار يتم تداولها في نظام البنوك العالمي مما يؤكد أهمية العمل على تطوير أنظمة الأمن السيبراني ، وقال " إن العالم لن يعمل بدون بنوك ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك وسيلة لتبادل السلع إلا مع وجود النقد " .إثر ذلك ألقى رئيس شركة بالو التو الأمريكية أمت سنغ كلمة حول مستقبل الأمن السيبراني ، وتحدث فيها عن الاتجاهات السائدة والمشهد المتنامي لتهديدات الأمن السيبراني ، والمخاطر والأهداف الكبرى والتحديات المتعددة التي تواجهها الشركات والمؤسسات .واستعرض في كلمته كيفية قيام المؤسسات والشركات باتخاذ نهج كلي للأمن السيبراني للبقاء في الأمان وحماية معلوماتهم الرقمية ، مشيرا إلى أن إحدى المؤسسات المالية فقدت في يوم واحد أكثر من ستة مليارات دولار ، وعدم استطاعة شركة دولية أخرى بإيصال الطرود إلى أصحابها مما يؤكد أهمية قضية الأمن السيبراني التي تأتي في المركز الثاني العالمي بعد قضية التغيير المناخي .وأكد أهمية الحوار والحديث بين الجميع في الأمن السيبراني كمجتمع واحد للحصول على أفضل النتائج والممارسات لجعل العالم أكثر أمانا .وقال " أمامنا فرص كبيرة جدا بوجود السحابة الحاسوبية التي تمكننا من إعادة بناء الصناعات الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي ، وهناك حوالي ملايين الأجهزة التي ترتبط بعضها ببعض ، وفي حالة عدم استخدام هذه البيانات بشكل فعال سنعاني من مشاكل كبيرة ".ولفت النظر إلى أن جميع التقنيات بحد ذاتها تعاني من مخاطر كبيرة حيث يستغرق الأمر فقط من خمس إلى ست دقائق حتى يتم اختراق أي جهاز حاسوبي .// انتهى //14:17ت م0117

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