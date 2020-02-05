السعودية اليوم / بلدية بلقرن تزيل تعديات في منتزه شيبانة



أبها 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة بلقرن خلال هذا الأسبوع تعديات وإحداثات في منتزه شيبانه بسبت العلاية .

وأبان رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن عمليات الإزالة في المنتزه شملت تسوير مساحات مختلفة وغرف وهناجر تقدر مساحتها بـ 4250 مترا مربعا إضافة إلى بعض العقوم الترابية ، مؤكدا أن البلدية ستواصل عمليات الإزالة لأي تعد على الأراضي الحكومية ، وتحيل المعتدين للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم .

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14:07ت م

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