شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 445 حقيبة شتوية في كشمير والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 445 حقيبة شتوية في مديرية ميربور بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,225 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.