شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تسجل أعلى كمية أمطار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأربعاء في خازم النماص بمنطقة عسير.

وهطلت أمطارا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، يوم أمس.

وشملت الأمطار مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والبرك والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال المع و محايل وعدد من المواقع الأخرى.