شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ ”الخليج 365”: البعبع والنمنم.. «قصص رعب» تفسد الطفولة والان نبدء بالتفاصيل
اختلفت التسميات والسبب واحد وهو تخويف الطفل للالتزام بشيء ما أو الابتعاد عن آخر، وهذا مانبه منه الأخصائيون النفسيون لما يسببه من اضطرابات في القلق.
وقال الدكتور مشعل العقيل، استشاري الطب النفسي ومتخصص في اضطرابات القلق، عبر «تويتر»، بأن مايتعرض له الشخص من تخويف في مرحلة الطفولة له أثر ومضاعفات على مستقبله، والمتسبب فيها قلة وعي الوالدين، وأضاف بأن القصص التخويفية تختلف إذا جاءت من الوالدين لأنهم «مصدر الأمان» لأطفالهم.
وأكد الأخصائي النفسي، أحمد آل سعيد لـ ”الخليج 365”، بأن تخويف الأطفال يسبب لهم اضطرابات نفسية، وقلق في الحاضر والمستقبل.
وذكر آل سعيد بأن حالات عديدة واجهت هذا الاضطراب، ويختلف علاجه بحسب شدته، لافتًا إلى أن تقييم الحالة لا يأتي إلا بعد دراسة ومقابلة الوالدين، وملاحظة سلوك الطفل بالعيادة، وأخذ المعلومات الكافية عن الحالة، ومن ثم يُحدد العلاج المناسب، وبحسب شدة الحالة قد يأخذ الطفل أدوية علاجية نفسية تبعًا لتقدير الطبيب النفسي.
وتابع آل سعيد بأن العلاج قد يقتصر على جلسات لتعديل السلوك من قبل أخصائي نفسي ممارس، إذا لم تكن حالة الطفل بحاجة لتدخل درائي من الطبيب النفسي، لافتًا إلى أن حل المشكلة يُعتبر سهلا، والعديد من الحالات تماثلت للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مختصون لـ ”الخليج 365”: البعبع والنمنم.. «قصص رعب» تفسد الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.