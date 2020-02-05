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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
تعيين القنصل العام في جدة ممثلا للولايات المتحدة لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC).
في الـ17 من يناير لعام 2020، عينت وزارة الخارجية الأمريكية منصب القنصل العام في جدة، والذي يشغله حاليا السيد راين كليها كممثل رسمي للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC).
منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة، مع وجود 57 دولة عضوة في المنظمة. يظل العمل مع منظمة التعاون الإسلامي مهما لتوسيع سبل مشاركة الحكومة الأمريكية مع الدول ذات الغالبية المسلمة ومجتمعاتها، والذي يعد من اهتمامات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
تتطلع بعثة الولايات المتحدة من السعودية إلى مواصلة وتوسيع سبل التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.
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