تركي آل الشيخ يستفز جمهور الزمالك

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى مواجهة مصرية بين الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأنها من وجهة نظره أسهل مباراة ضمن الفرق المتأهلة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك": "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل، والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه".

وتجنب الأهلي مواجهة الزمالك في ربع النهائي، بعد أن احتل الفريق الأحمر وصافة ترتيب المجموعة الثانية بعد تعادله مع الهلال السوداني بالجولة الأخيرة، كما احتل الزمالك وصافة المجموعة الأولى.

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ودافع آل الشيخ عن وجهة نظره، قائلا: "أتحدث عن كرة القدم والمستوى الفني خلال هذا الموسم".

يذكر أنه سوف وتجرى مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء.

ويعتبر النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بثمانية ألقاب، ويتمنى الفريق القاهري الحصول على اللقب هذا الموسم بعد ما عاندته في المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ خسر في نهائيين من الثلاثة الأخيرة.