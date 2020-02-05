مواطن يتهم مديره في مستشفى بحرمانه من وظيفته وانفصاله عن زوجته في جدة.. ويكشف سر رسالة الواتساب

اتهم أحد المواطنين، يعمل بأحد مستشفيات جدة، مديرَيْ قسمَيْن بالمستشفى بالتسبب في فصله من عمله، وانفصاله عن زوجته وذلك منذ نحو 6 سنوات. مشيرا إلى أنه تقدم بعدة شكاوى دون جدوى.

وحسب “سبق” قال المواطن : “كنت موظفًا على برنامج التشغيل الذاتي في مستشفيات جدة، وحصلت زوجتي على ابتعاث إلى أمريكا لمدة ثلاث سنوات. وتابع: قمت بتقديم إجازة مرافقة لمدة سنتين وحصلت على موافقة، وبالفعل سافرنا أنا وأسرتي إلى أمريكا”.

وأردف: قبل أن تنتهي السنة الثانية طلبتُ إجازة سنة أخرى استثنائية، وبعدها رجعت إلى أمريكا مع أسرتي, ,وأثناء وجودي في أمريكا أرسل لي مدير أحد الأقسام رسالة على الواتس آب، يخبرني فيها بالعودة إلى العمل بسبب رفض الإجازة وإلا سيتم فصلي.

وأكمل: تركت أولادي، ورجعت إلى جدة، وذهبت إلى المستشفى لأفهم منهم لماذا تم رفض الإجازة. فيما طلب مني المدير أن أباشر العمل لمدة شهر، وبعدها سيعطيني إجازة لمدة سنة. وطلب مني التوقيع على ورقة بعدم السفر إلا إذا مُنحت الإجازة.

وقال: باشرت بالعمل، وأخذت موافقة رئيس قسم المالية على إجازة لمدة سنة، وبعد الشهر فوجئت بعدم نزول راتب، ولم أحصل على الإجازة كما تم الاتفاق بيننا مسبقًا. ثم طلب المدير مني تقديم استقالتي مبينًا لي أن استقالتي تمكنني من العودة للعمل إذا انتهت السنة، أما بالفصل فلن أتمكن من العودة. وبالفعل قدمتُ الاستقالة بعد ضغوطات منه، ومن أحد موظفيه، ثم عدلت عنها بعد أيام عدة.

وأردف: بعد عودتي من أمريكا فوجئت بأنه صدر طي قيد استقالة من وظيفتي، وعُيّن عليها المدير نفسه الذي كان يراسلني، ويطلب مني العودة من أمريكا بعد أن تقاعد من وظيفته، وأخذ رقمي الوظيفي، وعُيّن عليه.

وأضاف: طيلة ست سنوات وأنا أتقدم بالشكاوى، وأرفع المعاملات، ولم أجد مَن ينصفني، ويأخذ حقي من الذي تسبّب في تشتيت أسرتي، وانفصالي عن زوجتي، وضياع مصدر رزقي.

من جانبها قالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة: أنه تم بحث تظلُّمه من خلال اللجنة المختصة بصحة جدة، وانتهت إلى عدم قبول التظلُّم بعد تلك المدة الطويلة، وفي ظل استقالته المقبولة آنذاك، ولاسيما أن الموضوع انتهى قضاء.