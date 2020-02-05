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القيادة تهنئ حاكمة نيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية - عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة إلى السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

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وعبَّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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