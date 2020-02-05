حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء مدة عقد الإيجار الإلكتروني

أوضح برنامج «حساب المواطن»، الإجراء المتبع حال انتهاء مدة عقد الإيجار الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يستلزم التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية).

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورد إليه من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «في حال انتهاء مدة العقد الإلكتروني المبرمة هل يلغى الحساب؟».

وقال «حساب المواطن»: «يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك».

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن تفاصيل الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020م)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ12.7 مليون مستفيد، شملهم الدعم في البرنامج.

وبين حساب المواطن أن 959 ريالًا متوسط الدعم للأسر المستحقة، وأنه تم إيداع 13.1 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة، وأن 83 بالمائة من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم، وأن 51 بالمائة من المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

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