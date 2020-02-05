تنبيهات من «الأرصاد» حول طقس الأربعاء بعدد من المناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عدد من مناطق المملكة لرياح نشطة، وسحب وأمطار رعدية.

وقالت «هيئة الأرصاد» -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق المدينة المنورة «المهد»، والرياض «عفيف، الدوادمي، الخرج، الدرعية، العاصة الرياض، رماح»، والشرقية «الجبيل، قرية العليا، الدمام، بقيق، رأس تنورة»؛ تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ممطرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تهطل أمطار رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة عسير «النماص، بلقرن، تنومة، أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، بارق، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل».

وفي تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد» هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية، في تسع مناطق بالمملكة.

جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية.

وتابعت «هيئة الأرصاد» أن تلك الحالة الجوية تشمل أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، مشيرةً إلى تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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فيما تكون الرياح السطحية بالخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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