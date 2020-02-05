«تعليم جدة» تطلق حملة توعوية في المدارس للتعريف بفيروس كورونا

وجَّهت إدارة تعليم جدة، الشؤون الصحية المدرسية والإعلام التربوي، بتنفيذ حملة توعوية لمنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم جدة حول فيروس كورونا المستجد، والطرق الصحية السليمة، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

وعبر إنفوجراف توعوي على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، ذكرت إدارة التعليم عدة طرق للوقاية من فيروس كورونا؛ منها غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس، إضافة إلى تجنُّب الاتصال المباشر بأي شخص تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

وتستهدف الحملة أكثر من 650 ألف طالب وطالبة، والكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من 2300 مدرسة بجدة ورابغ وخليص.

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