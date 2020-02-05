الجيش السعودي يتقدم 8 مراكز في تصنيف الأقوى عالميًا.. وقواته البرية تتفوق على تركيا وإيران

قفز الجيش السعودي 8 مراكز في تصنيف القوى العسكرية لعام 2020، وفق أحدث قائمة كشف عنها موقع «جلوبال فاير باور» المختص بالشؤون العسكرية.

وجاء الجيش السعودي في المرتبة الـ17 عالميًا، وذلك بعدما كان في آخر تنصيف بالمركز الـ25، وبهذا تفوق على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف أقوى جيوش العالم.

وإقليميًا، حل الجيش السعودي بالمرتبة الرابعة متفوقًا على الجيش الإسرائيلي الذي تراجع للمركز الـ18 عالميًا، كما سجل تقدمًا ملحوظًا على القوة العسكرية الكندية والكورية الشمالية في سباق الأقوى عالميًا.

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بينما جاء الجيش المصري الـ9 عالميًا، والأول إقليميًا، وأشار تصنيف الموقع العسكري المختص، لامتلاك المملكة نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة.

وتمتلك القوات البرية السعودية قرابة 13 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية، وتتسلح القوات البرية بعدد 1062 دبابة.

وأوضح الموقع المختص بالشؤون العسكرية، أن المملكة تواصل العمل نحو الانتقال لمستقبل مختلف، وإمداد قواتها المسلحة بأحدث المعدات والأسلحة.