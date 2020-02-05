الأحوال الجوية تدفع «الهلال الأحمر» إلى رفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا

وجَّه المدير العام لفرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، الشؤون الإسعافية، بالاتصال المباشر بالهيئة، وبالاتصال عبر الجهاز اللا سلكي بالعمليات والمراكز الإسعافية، التي رفعت جاهزيتها واستعداداتها خلال الظروف الجوية وكثافة الضباب التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة تستقبل البلاغات عبر الاتصال بـ(997) أو من خلال تطبيق «اسعفني» عند حدوث أي طارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني؛ أن هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، وكذلك رفع جاهزية ١٦ مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، وأن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم خدمة الإسعاف لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد المدير العام للفرع خالد الغامدي، جميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف، والقيادة بحذر شديد على الطرق والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام فرق الإسعاف لتقدم خدماتها على أكمل وجه لمحتاجيها.

وفي وقت سابق، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة وتوخي الحذر؛ وذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتخللها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية).

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

اقرأ أيضًا:

الضباب يُغطي أجواء الباحة.. والمرور يُحذر من «رؤية محدودة»

بالصور.. مدني الباحة ينقذ شخصين بعد احتجازهما في وادي قلوة

«الأرصاد»: أمطار رعدية على الباحة ورياح نشطة وأتربة مثارة بمكة والمدينة