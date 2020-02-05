ياسر المعارك: مشاهير الشبكات الاجتماعية غير مؤثرين.. والصحافة باقية

وصف متخصص بالاتصال المؤسسي، مشاهير «سناب شات» في السعودية، بالإعلانيين وليس الإعلاميين، مُشيرًا إلى أن ليس كل مشاهير الشبكات الاجتماعية مؤثرين، وأن انتشار أغلبهم جاء نتيجة أطروحاتهم المثيرة عبر تلك المنصات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الضمان الصحي ياسر المعارك، خلال استضافته في لقاء العلاقات العامة الأسبوعي، إن المؤثر الحقيقي هو الذي يؤثر ويغير في قناعات وسلوكيات الأشخاص، وهذا غير موجود في مشاهير الشبكات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الأسباب إضافة إلى الطرح المتدني للمشاهير، كانت سببًا أساسيًا في تعري المعلنين عبر تطبيق سناب شات.

وحول الصحافة السعودية، ذكر المعارك أن مهنة الصحافة باقية، لكن بالقوالب والطرق الرقمية الحديثة، منتقدًا طريقة عمل الحسابات الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» بالمملكة؛ لأنهم يسرقون المواد الإخبارية من الصحف الورقية الرصينة، وينشرونها لمتابعيهم دون إشارة لتلك الصحف.

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وبشأن الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، رأى أن مسمى العلاقات العامة اسم مشوه بسبب التجربة المحلية غير الاحترافية، داعيًا لاستخدام المصطلح الحديث والأدق «الاتصال المؤسسي»، وتعميمه على الجهات والمنظمات والجامعات وكليات الإعلام والاتصال.

وأكد المعارك أن عمل إدارات الاتصال المؤسسي سيكون أكثر احترافية ونجاحًا متى ما وجدت تلك الإدارات الدعم المالي وارتبطت بشكل مباشر بالإدارة العليا واستقطبت الكفاءات المهنية المتميزة القادرة على التواصل المؤسسي.

وختم ياسر المعارك حديثه بأن الإعلام ينطلق من العلاقات العامة أو الاتصال المؤسسي، وأن الأخير يقود التسويق بالمؤسسات الحكومية؛ لأن المؤسسات والمنظمات الحكومية تركز على الهوية والسمعة المؤسسية، لذلك تحتاج للاتصال المؤسسي على عكس القطاع الخاص الذي لا يهتم بالاتصال المؤسسي ويستخدم التسويق بالعمل والتعاطي؛ بسبب اهتمامهم بالمادة والأرباح، معتبرًا أن التخصصين مكملان لبعضهما.