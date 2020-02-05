اخبار السعوديه

السفير المعلمي يلتقي ممثل المملكة في اجتماع خبراء أمن الأحداث الرياضية الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقى مندوب المملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الكبرى، العميد فارس المالك.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة؛ حيث تستقبل المملكة في كل عام أعدادًا كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محددة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

المعلمي ينفي دعوة الجعفري لحضور حفل عشاء بمنزله

المعلمي: المملكة ستعمل على استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي

المعلمي يجدد التأكيد على رفض السعودية أي تدخل في الشأن الليبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المعلمي يلتقي ممثل المملكة في اجتماع خبراء أمن الأحداث الرياضية الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا