السفير المعلمي يلتقي ممثل المملكة في اجتماع خبراء أمن الأحداث الرياضية الكبرى

التقى مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، ممثل المملكة من رئاسة أمن الدولة في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى، العميد فارس المالك.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الكبيرة والمميزة في إدارة وتأمين سلامة الحشود الدينية والرياضية والترفيهية، مؤكدين الخبرات المتراكمة لدى السلطات الأمنية في المملكة عن كيفية إدارة وتنظيم الحشود في المواسم الدينية مثل الحج والعمرة؛ حيث تستقبل المملكة في كل عام أعدادًا كبيرة من الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة خلال أيام معدودة وفي أماكن محددة ويتنقلون بشكل جماعي وفق الشعائر الدينية الإسلامية.
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