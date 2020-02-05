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تركي آل الشيخ مطمئنًا الجميع: أنا بخير وأعود للمملكة خلال أسبوعين

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ظهر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لأول مرة، بعد وعكته الصحية الأخيرة، ليطمئن أصدقاءه ومحبيه على حالته الصحية.

وقال آل الشيخ وهو مجهد ويضع «شاش» على أنفه: «أشكر كل من سأل عني، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ، وكل أصحاب السمو والمعالي ومنسوبي الترفيه والرياضة وزملائي وأصدقائي في كل الوطن العربي».

وأضاف: «الحمد لله أنا بخير، إن شاء الله أرجع قريبًا خلال أسبوعين، وحشتوني ووحشتني المملكة العربية ، شكرًا لكم».

وأجرى تركي آل الشيخ مؤخرًا عملية جراحية بالخارج.

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