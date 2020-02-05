ظهر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لأول مرة، بعد وعكته الصحية الأخيرة، ليطمئن أصدقاءه ومحبيه على حالته الصحية.
وقال آل الشيخ وهو مجهد ويضع «شاش» على أنفه: «أشكر كل من سأل عني، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، وكل أصحاب السمو والمعالي ومنسوبي الترفيه والرياضة وزملائي وأصدقائي في كل الوطن العربي».
وأضاف: «الحمد لله أنا بخير، إن شاء الله أرجع قريبًا خلال أسبوعين، وحشتوني ووحشتني المملكة العربية السعودية، شكرًا لكم».
وأجرى تركي آل الشيخ مؤخرًا عملية جراحية بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ مطمئنًا الجميع: أنا بخير وأعود للمملكة خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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