«الحصيني»: ارتفاع نسبة هطول الأمطار على الرياض وعدد من المحافظات

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة هطول الأمطار على العاصمة الرياض، وكذلك محافظات الخرج وحوطة بني تميم والحريق القويعية، تمتد إلى أجزاء من شمال وشرق العاصمة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أن أجواء الرياض العاصمة رائعة وباردة وغائمة إلى غائمة جزئيًا.

ومساء أمس الثلاثاء، قال الحصيني إن هناك هطولًا لأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.

وقال الحصيني عبر حسابه على تويتر: «خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة من ليلة الأربعاء هذه الليلة، بإذن الله تعالى ستشهد هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها».

وأضاف عضو لجنة «تسميات»، أنه من المتوقع أن «تمتد على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية مع نشاط متوسط للرياح».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية) .

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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