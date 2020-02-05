السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في مقر المركز بالرياض أمس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المركز والأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العمل الإنساني في الدول المتضررة حول العالم.

وأثنت السفيرة ناتالي فوستيه على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيدة بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.

// انتهى //

12:53ت م

0072



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في مقر المركز بالرياض أمس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المركز والأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العمل الإنساني في الدول المتضررة حول العالم.وأثنت السفيرة ناتالي فوستيه على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيدة بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.// انتهى //12:53ت م0072

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