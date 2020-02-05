

الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

شهدت جامعة نورة بنت عبدالرحمن بالقاعة الكبرى إقامة ورشة عمل حول «المفاهيم الأساسية في مؤشرات الأداء» التي نظمها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» في إطار التعاون المشترك الذي يسهم في تطوير العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة.

حضر الورشة نيابة عن معالي مديرة الجامعة، الدكتورة هدى الوهيبي وكيلة الجامعة للتطوير والجودة، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والتواصل بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» نور بنت علوي بلفقيه، وعدد من مسؤولي ومسؤولات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وترمي الورشة إلى نشر ثقافة إدارة وقياس الأداء، وإكساب موظفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والاستفادة منها في شتى المجالات، كما يسهم هذا التعاون المثمر بين مركز «أداء» وجامعة نورة في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، ويساهم في تنمية قدرات المشاركين العلمية والمهنية في مجال ثقافة إدارة وقياس الأداء.

واستعرضت الورشة التي قدمها المهندس عادل الأحمدي من مركز «أداء» أساسيات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها، ونشر ثقافة قياس الأداء لدى الجهات الحكومية بالإضافة إلى التعريف بأهمية تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية.

وتأتي إقامة هذه الورشة في إطار تعزيز تمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وَفْق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وثمرة للتعاون بين مركز «أداء» وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:50ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التعريف بـ«المفاهيم الأساسية» في مؤشرات الأداء لمسؤولي «جامعة نورة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.