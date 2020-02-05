السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تعتمد خطة توعوية للوقاية من مرض "كورونا المستجد"



الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

اعتمد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الخطة التنفيذية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، لتبدأ الجامعة في تنظيم الحملة التوعوية للتعريف بمرض فيروس كورونا المستجد (MERS-COV) .

وقال المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن المعمر : إن خطة التوعية للحالات الطارئة في المدينة الطبية الجامعية يتم تحديثها مع ما يصدر من مركز مكافحة الأمراض المعدية السعودي "وقاية" ووزارة الصحة، مؤكداً أن الهدف الرئيس من الحملة مواجهة المخاطر المحتملة من هذا الفيروس في المملكة لا سمح الله من خلال اتخاذ اجراءات استباقية احتياطية.

ومن جهتها، أفادت مدير إدارة مكافحة العدوى بالمدينة الطبية الجامعية هيفاء الطلحي أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة للتوعية حول المرض وطرق انتقاله تضمنت وضع خطة الاستعداد المناسبة، والتأكد من توفر وسائل الوقاية، وتدريب منسوبي الجامعة حول الطرق الصحيحة لاستخدامها، علاوة على إعداد و تنفيذ حملات توعوية في الكليات و مرافق الجامعة تستهدف منسوبي الجامعة و طلابها و زوارها.

وقالت : إن إدارة مكافحة العدوى شرعت في اطلاق الخطة المعتمدة للطوارئ وتطبيق المعايير المتبعة مع الحالات المشتبه فيها بشكل صارم بواسطة ممارسي مكافحة العدوى في جميع نقاط الدخول للمدينة الطبية و متابعة جميع الحالات المشتبه فيها من البداية حتى ظهور النتائج المخبرية ، مؤكدةً على انه تم تطبيق السياسات و الاجراءات الوقائية والمعتمدة دولياً لأي حالة مشتبه فيها بعد الفرز البصري كتقديم القناع الواقي للوجه ثم توجيه الحالة لعيادة الأمراض التنفسية الخارجية و الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات والمجهزة وفق المعايير المعتمدة دولياً في مجال مكافحة العدوى لتقييم الحالة بواسطة الطبيب المختص فضلا عن أخذ العينات في غرفة ذات ضغط سلبي ثم إرسالها للمختبر المركزي وإدخال الحالة في نظام حصن المرتبط بوزارة الصحة والخاص بالتبليغ عن حالات الاشتباه بالأمراض المعدية ومتابعة النتائج حال ظهورها من المختبر المركزي.

وأضافت أنه يتم في عيادة الإنفلونزا توجيه المرضى حسب الحالة و تقييم الطبيب للعزل المنزلي او للعزل داخل المستشفى في غرف الضغط السالب المجهزة لمثل هذه الحالات، و تعرّف الحالات المشتبه بها حسب معايير وزارة الصحة بأنها كل حالة تعاني من اعراض تنفسية حادة بما فيها الحرارة و السعال و ضيق التنفس و قادمة من الصين في خلال 14 يومًا (فترة الحضانة للفيروس) .

بدورها أكدت المستشار الإعلامي لمعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتورة عهود الشهيل على حرص معالي مدير الجامعة على توعية الطلاب ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و إدارييها وإطلاعهم على كل ما يستجد حول وباء كورونا المستجد، ومتابعة معاليه للخطة التوعوية المعتمدة، بالإضافة إلى برنامج تدريب طلبة الجامعة للوقاية و التعريف الشامل بمرض كورونا المستجد.

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12:47ت م

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