السعودية اليوم / "شرح عمدة الأحكام" درساً علمياً بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

تنظم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غداً، درسًا علميًا بعنوان "شرح عمدة الأحكام"، بالمسجد النبوي ، وذلك بعد صلاة المغرب.

ويأتي الدرس ضمن البرامج والفعاليات الثقافية التي تنظمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لهذا العام .

// انتهى //

12:40ت م

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