السعودية اليوم / الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية يُشيد بدور الكشافة السعودية في تمكين الشباب



كوالالمبور 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي، على أن الكشافة العالمية بالتعاون مع الكشافة

وأشار في تصريح لـ " واس " خلال مشاركته حالياً في برنامج زيارة الوفد الكشفي السعودي للمكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي، الذي بدأ من يوم الاثنين الماضي ويستمر الى يوم الجمعة، إلى أن برنامج الزيارة تضمن التباحث حول الشراكة بين جمعية الكشافة والمنظمة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الكشافة السعودية في تبني خطة استراتيجية جديدة، وتنفيذ نشاطات وبرامج نوعية، وشمول الفتيات في البرنامج الكشفي.

وأشاد الهنداوي بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في رؤيتها الاستراتيجية للوصول الى نصف مليون شاب وشابة خلال الأعوام القادمة في ظل رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أنه ناقش مع الوفد السعودي مراجعة تطوير برامج المشروع الكشفي العالمي رسل السلام في المستقبل، الذي حقق منذ انطلاقته بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية انجازات في مختلف المنظمات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالعمل الكشفي والمجتمعي.

// انتهى //

12:38ت م

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كوالالمبور 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي، على أن الكشافة العالمية بالتعاون مع الكشافة السعودية تعملان على وضع العمل الكشفي على أهم أجندات المناقشات الدولية فيما يتعلق بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم .وأشار في تصريح لـ " واس " خلال مشاركته حالياً في برنامج زيارة الوفد الكشفي السعودي للمكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي، الذي بدأ من يوم الاثنين الماضي ويستمر الى يوم الجمعة، إلى أن برنامج الزيارة تضمن التباحث حول الشراكة بين جمعية الكشافة والمنظمة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الكشافة السعودية في تبني خطة استراتيجية جديدة، وتنفيذ نشاطات وبرامج نوعية، وشمول الفتيات في البرنامج الكشفي.وأشاد الهنداوي بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في رؤيتها الاستراتيجية للوصول الى نصف مليون شاب وشابة خلال الأعوام القادمة في ظل رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أنه ناقش مع الوفد السعودي مراجعة تطوير برامج المشروع الكشفي العالمي رسل السلام في المستقبل، الذي حقق منذ انطلاقته بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية انجازات في مختلف المنظمات والهيئات والجمعيات التي تعنى بالعمل الكشفي والمجتمعي.// انتهى //12:38ت م0067

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.