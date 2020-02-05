السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يلتقي عدد من مزارعي الزيتون بالمنطقة



سكاكا 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 5 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، عدد من مزارعي الزيتون بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء استمع سمو أمير منطقة الجوف عن نبذة عن زراعة هذه الشجرة المباركة التي اشتهرت بها المنطقة، حيث تعد اقتصادية بالدرجة الأولى من حيث قلة استهلاكها للمياه والأسمدة وتعمر لسنوات طويلة مع حفاظها على الإنتاج، وقدموا خلال اللقاء عددا من الاقتراحات لمهرجان الزيتون والذي ينطلق في شهر مارس القادم، مؤكدين أن جائزة سموه لأفضل زيت وزيتون خلقت نوعا من المنافسة بين أبناء المنطقة المزارعين مما كان لها الأثر الكبير في الإبداع والتنوع بالمنتجات.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على الاستثمار في هذه الشجرة المباركة والتي أصبحت رمزا للمنطقة يقصدها الباحثين عن منتجات الزيتون من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، كما أن مهرجان الجوف للزيتون السنوي يعد رافدا اقتصاديا للمنطقة وأبنائها من خلال خلق فرص العمل وإيجاد حراك اقتصادي في المنطقة، مؤكدا حرص سموه على تطوير المهرجان من خلال تشكيل اللجان التي تعمل منذ وقت ومتابعة أعمالها أولا بأول، متمنيا للجميع التوفيق.

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12:26ت م

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