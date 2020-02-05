السعودية اليوم / 8 مستشفيات بصحة بيشة تقدم خدماتها لأكثر من 66 ألف مراجع



بيشة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

قدمت مستشفيات صحة بيشة الـ 8 خدماتها العلاجية لأكثر من 66 ألف مراجع.

وأوضحت "صحة بيشة" أن العمليات الجراحية بلغت (6063) عملية، فيما بلغت عمليات اليوم الواحد (3769) عملية، وحالات التنويم ( 29746) حالة، وبلغت إجمالي الفحوص المخبرية التي أجريت بمختبرات المستشفيات (685407) فحوصات، وخدمات الاشعة (136796)، و جلسات الغسيل الكلوي (17839) جلسة.

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11:58ت م

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