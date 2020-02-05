اخبار السعوديه

مذكرة تفاهم مع اليونان للتعاون في مجال الفضاء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم مع اليونان للتعاون في مجال الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-05

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.
ووقع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن الجانب اليوناني نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس خلال لقائهما بالرياض أمس بحضور السفير اليوناني لدى المملكة ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.
وعقب التوقيع أعرب نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلعه في أن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء، بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.
من جانبه أكد آل الشيخ أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، فضلاٍ عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تابعنا على 0ba816f630.jpg تواصل معنا علىd5ed9c52eb.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم مع اليونان للتعاون في مجال الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا