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شكرا لقرائتكم 36 ساعة من الأمطار على 8 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تكون من خفيفة إلى متوسطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ارتفاع نسبة هطول الأمطار على العاصمة الرياض، وكذلك على بعض المناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، :متوقع خلال 36 ساعة القادمة من ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان شرقها وسواحلها تمتد على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية مع نشاط متوسط للرياح.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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