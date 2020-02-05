مذكرة تفاهم بين السعودية واليونان للتعاون في مجال الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

وقعت السعودية وجمهورية اليونان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

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ووقع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن الجانب اليوناني نائب وزير الخارجية، كونستانتينوس فراجكوجيانيس، خلال لقائهما بالرياض أمس، بحضور السفير اليوناني لدى السعودية ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.

وعقب التوقيع أعرب نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلعه في أن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده وااسعودية في مجالات الفضاء، بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.

من جانبه أكد آل الشيخ أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء، بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، فضلا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود السعودية في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة.