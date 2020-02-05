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خادم الحرمين الشريفين يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيدة باتسي ريدي، الحاكمة العامة لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة باتسي ريدي، الحاكمة العامة لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.