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عدن - ياسمين التهامي - أيدت محكمة استئناف «شمالي السعودية» حكما قضى بمعاقبة 3 شبان بالسجن والجلد بتهمة استدراج فتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها داخل استراحة بعد ابتزازها بصورها.

تفاصيل الواقعة

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3 شبان تعرفوا على “فتاة سعودية” قاصر وقاموا بابتزازها وخطفها داخل استراحة .. والنهاية صادمة!



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وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن يفيد بتغيب ابنة شقيقته، ليتم البحث عنها، والعثور عليها خلال 24 ساعة في استراحة.



وحسب “عكاظ” أقرت الفتاة القاصر 13 عاما – خلال التحقيقات – بأنها تعرفت على أحد الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلت معه الصور عبر «السناب شات»، ثم استدرجها للخروج معه، وأخذ حسابها على «الإنستغرام» وأصبح يهددها طالبا منها تكرار الخروج معه. مضيفة أنها فوجئت في أحد الأيام بسيارة بداخلها شابان، أدخلاها بالقوة إلى السيارة وانتقلا بها لاستراحة، وأرادا إقامة علاقة محرمة معها.

الحكم على المتهمين

وأدانت المحكمة المتهمين – خلال جلسات المحاكمة – بارتكاب التهم المنسوبة إليهم وقضت بمعاقبتهم على النحو التالي: السجن سنتين «مع إيقاف التنفيذ لـ6 أشهر»، والجلد 200 جلدة للمتهم الأول؛ لإقامته العلاقة المحرمة مع القاصر”.

كما قضت بمعاقبة الشاب الثاني الذي استدرجها للاستراحة بالسجن 3 سنوات «وإيقاف التنفيذ لمدة سنة» والجلد 300 جلدة، ومعاقبة زميله مستدرج القاصر بالسجن 4 سنوات «مع إيقاف التنفيذ لسنة» والجلد 400 جلدة.