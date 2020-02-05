صور.. كمين الـ 10 أيام يسقط مروجي الخمور الخارجية في الرياض

أطاحت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض بمواطن، ومقيم من جنسية يمنية، بحوزتهما كمية من الخمور الخارجية، اتخذا من استراحة بحي القيروان شمال الرياض وكراً لهما.

وكانت أعمال البحث والتحري قد كشفت نشاط شخصين في ترويج الخمور الخارجية، ليتم تنسيق فرق المراقبة والرصد على مدار 10 أيام نجحت في كشف وكر المروجين بحي القيروان وكل تحركاتهما، ليتم تحديد ساعة الصفر بمتابعة من مدير شرطة منطقة الرياض وتم مداهمة الاستراحة وضبط المتورطين وكمية كبيرة من الخمور بحوزتهما.