شاهد: فتاة تقص شعرها في صالون حلاقة رجالي بالرياض.. والشرطة تتدخل؟

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، عددا من العاملين في أحد محلات الحلاقة، عقب قيامهم بالحلاقة لفتاة، بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. ونجح رجال الأمن في تحديد الموقع، وإيقاف العاملين للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

وكان شاب نشر مقطع فيديو زعم فيه أنه فوجئ بسيدة تجلس إلى جواره في أحد صوالين الحلاقة، دون أن يحدد المنطقة، أو اسم المحل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في وسائل التواصل، كون تلك المحلات خصصت للحلاقة الرجالية، وطالبوا بإيقاف مثل هذه التصرفات التي تخدش الحياء وتخالف الذوق العام. يذكر أن الأمانات لم تصدر أي قرار حول السماح للسيدات بالحلاقة في الصوالين المخصصة للرجال بحسب صحيفة “عكاظ”.