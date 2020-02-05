الملحق الثقافي في الصين: إجلاء 99% من الدارسين على حسابهم.. والبقية “منقطعون”

أكد الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور فهد الشريف، إجلاء 99% من الطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الصين ومرافقيهم، البالغ عددهم 422 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن ما تبقى من الطلاب هم نسبة ضئيلة جداً ومنقطعون عن الدراسة منذ عدة سنوات، وليس لهم تواصل مع الملحقية ولا مع السفارة. وعبَّر الشريف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، لما يوليانه من اهتمام وحرص على سلامة المواطنين سواء داخل المملكة أو خارجها، ومنهم الطلاب والطالبات الدارسون في الصين. وأوضح بعد نجاح إجلاء 10 طلاب سعوديين يقطنون مقاطعة ووهان المُغلقة من قِبل السلطات الصحية الصينية بسبب انتشار فايروس كورونا في المنطقة، أن المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظاً على سلامتهم، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية ممثلةً بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بكين.

وأشار الملحق الثقافي السعودي، إلى أن وزارة التعليم وبمتابعة شخصية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لا تألو جهداً في العناية بأبنائها المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص أينما كانوا ومهما كانت الظروف، والدليل هو سرعة الوصول إلى الطلاب وإجلاء 99% منهم ومرافقيهم، بعد تشكيل فريق عمل داخل الملحقية يعمل على مدار الـ24 ساعة، حيث تولت السفارة السعودية إجلاء جميع الرعايا السعوديين. ولفت إلى أن الأزمة الحالية في الصين وافقت فترة إجازة الشتاء للطلاب والطالبات، وإجازة رأس السنة الصينية، حيث أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام. وكان المقام السامي الكريم ومنذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في الصين، قد وجّه وزارة الخارجية بتشكيل فرق طوارئ مشتركة لمتابعة الرعايا السعوديين في الصين بمن فيهم الطلاب المبتعثون، برئاسة السفير السعودي في الصين تركي الماضي، وعضوية القناصل العامين في هونج كونج وغوانزو، والملحق الثقافي في الصين.