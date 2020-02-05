“العمل” تحسم “إلغاء الكفالة”

حسمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجدل بشأن إلغاء الكفالة للوافدين، بعد ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، موضحة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويتم الإعلان عنها رسمياً، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.